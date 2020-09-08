Похищенные лидеры протестов в Беларуси выехали в Украину — СМИ

https://racurs.ua/n143527-pohischennye-lidery-protestov-v-belarusi-vyehali-v-ukrainu-smi.html

Ракурс

Похищенные 7 сентября в Минске лидеры протестов в Беларуси Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов выехали в Украину.

О том, что члены Координационного совета по передаче власти в Беларуси прошли пограничный контроль и выехали в сторону Украины, рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. Эту информацию утром 8 сентября распространил белорусский сайт TUT. BY и российское госагентство ТАСС.

По словам Бычковского, в 4.00 утра во вторник лидеры протестов, которых вчера похитили в Минске, якобы проходили контроль на границе с Украиной в пункте пропуска «Александровка» (на границе с Харьковской областью).

Украинская Госпогранслужба пока не сообщала о пересечении границы Колесниковой, Родненковым и Кравцовым.

Тем временем телеканал «Беларусь 1» в телеграм-канале сообщил, что Родненков и Кравцов «ночью сбежали за границу».

Сейчас они находятся на территории Украины. Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе, — говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете повторили, что пограничный контроль прошли все трое.

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Колесникову в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. Также на связь прекратили выходить представители Координационного совета Родненков и Кравцов. В квартире Кравцова провели обыск.

Вечером родные Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении. В милиции заявление приняли.