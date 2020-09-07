Коронавирусом заразился самый дорогой футболист мира

Килиан Мбаппе, фото: Кирилл Венедиктов

https://racurs.ua/n143526-koronavirusom-zarazilsya-samyy-dorogoy-futbolist-mira.html

Ракурс

Коронавирус обнаружили у самого дорогого футболиста мира — 21-летнего игрока сборной Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе.

Тест на коронавирусную болезнь COVID-19 был проведен сегодня, 7 сентября, утром. После того, как стало известно о его положительном результате, Мбаппе покинул расположение сборной Франции. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Франции.

В итоге ему придется пропустить запланированный на 8 сентября матч сборной Франции с Хорватией, который должен состояться в рамках Лиги наций УЕФА.

Мбаппе также пропустит игру ПСЖ во французской «Лиге 1» против футбольного клуба «Ланс», которая запланирована на 10 августа, вместе с шестью другими товарищами по команде.

Стоит добавить, что в начале сентября коронавирус обнаружили у одноклубника Мбаппе бразильского футболиста Неймара да Силву Сантуса Жуниора.

По версии авторитетного портала transfermarkt. de, Мбаппе сегодня является самым дорогим футболистом мира. Его трансферная стоимость составляет 180 млн евро.

Всего из-за коронавируса сборная Франции потеряла уже четырех футболистов. Кроме Мбаппе, это также Поль Погба, Хуссем Ауар и Стив Манданда.