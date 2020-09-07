Коронавірусом заразився найдорожчий футболіст світу

Кіліан Мбаппе, фото: Кирило Венедіктов

https://racurs.ua/ua/n143526-koronavirusom-zarazyvsya-naydorojchyy-futbolist-svitu.html

Ракурс

Коронавірус виявили у найдорожчого футболіста світу — 21-річного гравця збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Тест на коронавірусну хворобу COVID-19 було проведено сьогодні, 7 вересня, вранці. Після того, як стало відомо про його позитивний результат, Мбаппе залишив розташування збірної Франції. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

В результаті йому доведеться пропустити запланований на 8 вересня матч збірної Франції з Хорватією, який має відбутися в межах Ліги націй УЄФА.

Мбаппе також пропустить гру ПСЖ у французькій «Лізі 1» проти футбольного клубу «Ланс», яка запланована на 10 серпня, разом із шістьма іншими товаришами по команді.

Варто додати, що на початку вересня коронавірус виявили в одноклубника Мбаппе бразильського футболіста Неймара да Сілву Сантуса Жуніора.

За версією авторитетного порталу transfermarkt. de, Мбаппе сьогодні є найдорожчим футболістом світу. Його трансферна вартість становить 180 млн євро.

Загалом через коронавірус збірна Франції втратила вже чотирьох футболістів. Окрім Мбаппе, це також Поль Погба, Хуссем Ауар та Стів Манданда.