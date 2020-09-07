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Ракурс
Кіліан Мбаппе, фото: Кирило Венедіктов

Коронавірусом заразився найдорожчий футболіст світу

7 вер 2020, 23:22
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Коронавірус виявили у найдорожчого футболіста світу — 21-річного гравця збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе.

Тест на коронавірусну хворобу COVID-19 було проведено сьогодні, 7 вересня, вранці. Після того, як стало відомо про його позитивний результат, Мбаппе залишив розташування збірної Франції. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

В результаті йому доведеться пропустити запланований на 8 вересня матч збірної Франції з Хорватією, який має відбутися в межах Ліги націй УЄФА.

Мбаппе також пропустить гру ПСЖ у французькій «Лізі 1» проти футбольного клубу «Ланс», яка запланована на 10 серпня, разом із шістьма іншими товаришами по команді.

Варто додати, що на початку вересня коронавірус виявили в одноклубника Мбаппе бразильського футболіста Неймара да Сілву Сантуса Жуніора.


За версією авторитетного порталу transfermarkt. de, Мбаппе сьогодні є найдорожчим футболістом світу. Його трансферна вартість становить 180 млн євро.

Загалом через коронавірус збірна Франції втратила вже чотирьох футболістів. Окрім Мбаппе, це також Поль Погба, Хуссем Ауар та Стів Манданда.

Джерело: Ракурс


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