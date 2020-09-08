Викрадені лідери протестів в Білорусі виїхали в Україну, фото — tut.by

https://racurs.ua/ua/n143527-vykradeni-lidery-protestiv-v-bilorusi-vyyihaly-v-ukrayinu-zmi.html

Ракурс

Викрадені 7 вересня в Мінську лідери протестів в Білорусі Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов виїхали в Україну.

Про те, що члени Координаційної ради з передачі влади у Білорусі пройшли прикордонний контроль і виїхали в бік України, розповів офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський. Цю інформацію уранці 8 вересня розповсюдив білоруський сайт TUT. BY та російське держагентство ТАСС.

За словами Бичковського, о 4 годині ранку у вівторок лідери протестів, яких вчора викрали в Мінську, проходили контроль на кордоні з Україною в пункті пропуску «Олександрівка» (на кордоні з Харківською областю).

Українська Держприкордонна служба наразі не повідомляла про перетин кордону Колесніковою, Родненковим і Кравцовим.

Тим часом телеканал «Білорусь 1» у телеграм-каналі повідомив, що Родненков і Кравцов «цієї ночі втекли за кордон».

Зараз вони перебувають на території України. Марія Колеснікова намагалася незаконно покинути територію Республіки Білорусь, але була затримана на кордоні, — йдеться в повідомленні.

У Держприкордонкомітеті повторили, що прикордонний контроль пройшли всі троє.

Нагадаємо, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Колеснікову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв’язок припинили виходити представники Координаційної ради Родненков і Кравцов. В квартирі Кравцова провели обшук.

Увечері рідні Колеснікової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.