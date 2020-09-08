Оппонент Лукашенко порвала паспорт при попытке выдворения из Беларуси в Украину, фото — AP

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Мария Колесникова, член Координационного совета для передачи власти в Беларуси, не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного выдворения она порвала свой паспорт.

После этого Колесникова не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свои источники.

Эту информацию косвенно подтвердил и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В Фейсбук он написал, что и выезд белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова из Беларуси был насильственным выдворением.

Марию Колесникову не удалось выдворить из Беларуси, потому что эта смелая женщина совершила действия, чтобы предотвратить ее перемещение через границу. Она осталась на территории Беларуси, — написал Геращенко.

Украинские пограничники не задерживали Родненкова и Кравцова. Они проходят пограничный контроль, рассказал «РБК-Украина» спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ранее пограничники Беларуси сообщили о задержании Антона Родненкова и Ивана Кравцова в Украине. По предварительным данным, у этих граждан есть вид на жительство в Украине.

Утром украинские пограничники сообщили, что два оппозиционеры прибыли в один из пунктов пропуска в пределах Киевской области.

Ночью пограничный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной в пункте пропуска «Александровка» на Харьковщине.