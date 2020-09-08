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Ракурс
Мария Колесникова, фото: «Политринг»

Прибыла ли похищенная белорусская оппозиционерка Колесникова в Украину, рассказали пограничники

8 сен 2020, 10:32
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Протесты в Беларуси сопровождаются похищениями активистов. 7 сентября в Минске похитили лидеров протестов Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Впоследствии в ряде СМИ со ссылкой на Госпогранкомитет Беларуси заявили, что они прошли пограничный контроль и отправились в сторону Украины. Однако эта информация не совсем соответствует действительности, отмечает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве подтверждают, что Роденков и Кравцов действительно прибыли в украинский пункт пропуска, расположенный в Киевской области, и сейчас проходят мероприятия пограничного контроля для пересечения границы. Однако Колесниковой среди них нет.

Гражданка Республики Беларусь М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала, — подчеркивают в ведомстве.


В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, участники которых считают сфальсифицированными результаты президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Победителем выборов официально был объявлен многолетний президент Беларуси Александр Лукашенко.

Напомним, белорусские СМИ сообщают, что Колесникова якобы пыталась сегодня, 8 сентября, ночью выехать из Беларуси, однако ее задержали.

Источник: Ракурс


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