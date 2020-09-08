Чи прибула викрадена білоруська опозиціонерка Колесникова до України, розповіли прикордонники

Марія Колесникова, фото: «Политринг»

https://racurs.ua/ua/n143532-vykradena-biloruska-opozycionerka-kolesnykova-v-ukrayinu-ne-prybuvala-dpsu.html

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Протести в Білорусі супроводжуються викраденнями активістів. 7 вересня в Мінську викрали лідерів протестів Марію Колесникову, Антона Родненкова та Івана Кравцова.

Згодом у низці ЗМІ з посиланням на Держприкордонкомітет Білорусі заявили, що вони пройшли прикордонний контроль і виїхали в бік України. Однак ця інформація не зовсім відповідає дійсності, зазначає прес-служба Держприкордонслужби України.

У відомстві підтверджують, що Роденков та Кравцов дійсно прибули до українського пункту пропуску, розташованого в Київській області, і наразі проходять заходи прикордонного контролю для перетину кордону. Проте Колесникової серед них немає.

Громадянка Республіки Білорусь М. Колесникова в пункти пропуску України для проходження прикордонного контролю не прибувала, — наголошують у відомстві.



У Білорусі тривають масові акції протесту, учасники яких вважають сфальсифікованими результати президентських виборів, котрі відбулися 9 серпня. Переможцем виборів офіційно був оголошений багаторічний президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, білоруські ЗМІ повідомляють, що Колесникова нібито намагалася сьогодні, 8 вересня, вночі виїхати з Білорусі, проте її затримали.