Марсоход. Фото: Chet

https://racurs.ua/n143531-u-marsohoda-nasa-poyavilsya-brat-bliznec-foto-i-video-izobreteniya.html

Ракурс

NASA, американское космическое агентство, создало «брата-близнеца» марсохода Perserverance. Наземный ровер получил название Optimism и в точности копирует все системы Perserverance.

Новое изобретение уже успешно протестировали в помещении и готовятся использовать технику для более серьезных задач. Об этом сообщает «Популярная механика».

Сообщается, что новый ровер послужит испытательной моделью на Земле, которая поможет оценить, как аппаратное и программное обеспечение будут работать у Perseverance во время работы на Марсе.





Новая модель марсохода будет жить вместе с соседкой Мэгги, которая тоже является близнецом другого ровера. Эта инженерная модель является абсолютной «сестричкой» миниатюрного марсохода Curiosity.

Отметим, что миссия Perserverance была отправлена на Марс в конце июля. Аппарат должен достигнуть планеты уже в феврале 2021 года. Главная цель запуска Perserverance — это поиск признаков жизни на Марсе.





Напомним, ранее мы сообщали, что NASA начало переименовывать галактики и туманности для того, чтобы избежать проявлений дискриминации. Первой под переименование попала «Туманность эскимоса».

Сообщается, что научное сообщество активно выступает против неравенства и дискриминации во всех аспектах, а потому было принято решение изменить некорректные и устаревшие оскорбительные названия определенных космических объектов.