Марсохід. Фото: Chet

https://racurs.ua/ua/n143531-u-marsohoda-nasa-z-yavyvsya-brat-blyznuk-foto-i-video-vynahodu.html

Ракурс

NASA, американське космічне агентство, створило «брата-близнюка» марсохода Perserverance. Наземний ровер отримав назву Optimism і в точності копіює всі системи Perserverance.

Новий винахід вже успішно протестували у приміщенні та готуються використовувати техніку для більш серйозних завдань. Про це повідомляє «Популярная механика».

Повідомляється, що новий ровер послужить тест-моделлю на Землі, яка допоможе оцінити, як апаратне і програмне забезпечення будуть працювати у Perseverance під час роботи на Марсі.





Нова модель марсохода буде жити разом з сусідкою Мегі, яка теж є близнюком іншого ровера. Ця інженерна модель є абсолютною «сестричкою» мініатюрного марсохода Curiosity.



Зазначимо, що місія Perserverance була відправлена ​​на Марс у кінці липня. Апарат повинен досягти планети вже в лютому 2021 року. Головна мета запуску Perserverance — це пошук ознак життя на Марсі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що NASA розпочало перейменовувати галактики та туманності для того, щоб уникнути проявів дискримінації. Першою під перейменування потрапила «Туманність ескімоса».

Повідомляється, що наукова спільнота активно виступає проти нерівності та дискримінації у всіх аспектах, а тому було прийнято рішення змінити некоректні та застарілі образливі назви певних космічних об'єктів.