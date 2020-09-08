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Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

Рекордну кількість українців вбив коронавірус за добу (ІНФОГРАФІКА)

8 вер 2020, 09:34
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Коронавірус в Україні розповсюджується з нечуваною швидкістю. За минулу добу, 7 вересня, коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 2 тис. 411 українців.

Від хвороби померла рекордна кількість хворих за всю історію спостережень — 57 українців, а побороти коронавірус змогли 940 пацієнтів. Окрім того, зафіксовано 2 тис. 779 підозр на інфікування коронавірусом. Про це 8 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусу захворіли 140 тис. 479 осіб, а померли 2 тис. 934 особи. Вилікуватися від COVID-19 змогли 63 тис. 546 осіб, а наразі хворіють 73 тис. 999 українців.


Найбільше випадків коронавірусу фіксували у таких регіонах:

  • Київ — 235 нових інфікованих;
  • Харківська область — 230 випадків;
  • Одеська область — 196 нових випадків;
  • Львівська область — 192 нових хворих;
  • Тернопільська область — 190 заражених;
  • Івано-Франківська область — 150 нових інфікованих.

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні б'є усі рекорди, проте майже чверть українців не бояться захворіти. Соціологи з’ясували, що 24% людей не вважають епідемію небезпечною для себе, а тільки 14% вважають хворобу дуже небезпечною.

Джерело: Ракурс


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