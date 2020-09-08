Рекордну кількість українців вбив коронавірус за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143530-rekordnu-kilkist-ukrayinciv-vbyv-koronavirus-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні розповсюджується з нечуваною швидкістю. За минулу добу, 7 вересня, коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 2 тис. 411 українців.
Від хвороби померла рекордна кількість хворих за всю історію спостережень — 57 українців, а побороти коронавірус змогли 940 пацієнтів. Окрім того, зафіксовано 2 тис. 779 підозр на інфікування коронавірусом. Про це 8 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.
Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусу захворіли 140 тис. 479 осіб, а померли 2 тис. 934 особи. Вилікуватися від COVID-19 змогли 63 тис. 546 осіб, а наразі хворіють 73 тис. 999 українців.
Найбільше випадків коронавірусу фіксували у таких регіонах:
- Київ — 235 нових інфікованих;
- Харківська область — 230 випадків;
- Одеська область — 196 нових випадків;
- Львівська область — 192 нових хворих;
- Тернопільська область — 190 заражених;
- Івано-Франківська область — 150 нових інфікованих.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні б'є усі рекорди, проте майже чверть українців не бояться захворіти. Соціологи з’ясували, що 24% людей не вважають епідемію небезпечною для себе, а тільки 14% вважають хворобу дуже небезпечною.