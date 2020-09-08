Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143530-rekordnu-kilkist-ukrayinciv-vbyv-koronavirus-za-dobu-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні розповсюджується з нечуваною швидкістю. За минулу добу, 7 вересня, коронавірусну інфекцію COVID-19 підхопили 2 тис. 411 українців.

Від хвороби померла рекордна кількість хворих за всю історію спостережень — 57 українців, а побороти коронавірус змогли 940 пацієнтів. Окрім того, зафіксовано 2 тис. 779 підозр на інфікування коронавірусом. Про це 8 вересня повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я.

Загалом в Україні від початку епідемії коронавірусу захворіли 140 тис. 479 осіб, а померли 2 тис. 934 особи. Вилікуватися від COVID-19 змогли 63 тис. 546 осіб, а наразі хворіють 73 тис. 999 українців.

Найбільше випадків коронавірусу фіксували у таких регіонах:

Київ — 235 нових інфікованих;

Харківська область — 230 випадків;

Одеська область — 196 нових випадків;

Львівська область — 192 нових хворих;

Тернопільська область — 190 заражених;

Івано-Франківська область — 150 нових інфікованих.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні б'є усі рекорди, проте майже чверть українців не бояться захворіти. Соціологи з’ясували, що 24% людей не вважають епідемію небезпечною для себе, а тільки 14% вважають хворобу дуже небезпечною.