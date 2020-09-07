Коронавірус в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n143516-koronavirusu-ne-boyitsya-chvert-ukrayinciv-infografika.html

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Коронавірус в Україні б'є усі рекорди, проте майже чверть українців не бояться захворіти. Соціологи з’ясували, що 24% людей не вважають епідемію небезпечною для себе, а тільки 14% вважають хворобу дуже небезпечною.

Також з’ясувалося, що більшість українців носять маску у громадських місцях. Про це йдеться в результаті опитування від соціологічної групи «Рейтинг».

Респонденти, яких опитали соціологи, вважають, що епідемія коронавірусу скоріше не становить небезпеки — таку відповідь дали 34% громадян. Ще 14% респондентів вважають епідемію коронавірусу дуже небезпечною, 26% — скоріше небезпечною, 24% — зовсім не небезпечною, а 2% не змогли відповісти на питання.

Соціологи опитали українців та дізналися, наскільки вони дотримуються карантинних заходів. Так, 72% українців відповіли, що завжди носять маску у громадських місцях, а тільки 6% цього не роблять. Інколи маску вдягають 21% опитаних.

Також 56% опитаних заявили, що схвалюють діяльність з подолання епідемії коронавірусу з боку місцевої влади, а інші 34% не схвалюють. Роботу президента щодо запобігання поширенню коронавірусу схвалили 49% респондентів, а Кабміну — 36%.





Опитування проводилося за допомогою комп’ютерного методу телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів з 30 по 31 липня. Вибірка включала 2 тис. 472 громадян України віком від 16 років. Опитування проводилося у всіх регіонах, окрім окупованих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я України доручить регіонам підготувати додаткові 15 тис. ліжок для хворих на коронавірус. Таким чином влада намагається розподілити навантаження на медиків та створити місця для нового потоку хворих.

Повідомляється, що МОЗ вже створило на місцях 35 тис. ліжок, які зарезервують за хворими на COVID-19. Ще 15 тис. ліжок стануть «подушкою безпеки» через зростання кількості госпіталізацій.