Російського опозиціонера вивели з коми, Меркель змінила риторику щод1о «Північного потоку-2», фото — BBC

https://racurs.ua/ua/n143515-navalnogo-vyvely-z-komy-merkel-zminyla-rytoryku-schodo-pivnichnogo-potoku-2.html

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Олексія Навального лікарі берлінської клініки «Шаріте» вивели зі штучної медичної коми і поступово відключають від апарату штучної вентиляції легень.

В офіційному повідомленні «Шаріте» заявила, що Навальний почав реагувати на оточуючих. За словами лікарів, його стан покращився. Утім, в «Шаріте» вважають, що поки занадто рано говорити про довгострокові наслідки отруєння для здоров’я російського політика.

Навальний перебував в комі з 20 серпня. Йому стало зле під час польоту на борту літака Томськ — Москва, після чого лайнер екстрено приземлився в Омську, де політика госпіталізували. Через два дні його перевезли до Берліна, а 2 вересня влада Німеччини заявили, що Навальний був отруєний нервово-паралітичним речовиною з групи «Новичок».

За кілька годин до появи офіціозу «Шаріте» канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила: ситуація з отруєнням Навального може позначитися на долі газогону «Північний потік-2».

Речник уряду Штеффен Зайберт повідомив, що до ухвалення якихось конкретних рішень справа поки що не дійшла — мусить бути сформульована спільна позиція всередині Європейського Союзу.

Раніше Меркель заявляла, що не варто пов’язувати отруєння Навального із будівництвом «Північного потоку», і що газогон варто добудувати.

Як повідомляє «BBC-Україна», про готовність обговорити санкції проти недобудованого газогону заявила й міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер.