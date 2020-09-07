Зеленський через два тижні відреагував на вандалізм у музеї Голодомору

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n143514-zelenskyy-cherez-dva-tyjni-vidreaguvav-na-vandalizm-u-muzeyi-golodomoru.html

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Володимир Зеленський, президент України, відреагував на акт вандалізму, який стався у ніч на 22 серпня в столичному музеї Голодомору.

Зеленський закликає правоохоронців якнайшвидше розслідувати цей інцидент, а також засуджує «будь-які прояви неповаги до пам’яті мільйонів жертв Голодомору, їхніх рідних та всього українського народу». Про це йдеться в повідомленні, опублікованому прес-службою Офісу президента.

Вандали здійснили наругу над скульптурою «Гірка пам’ять дитинства», встановленою на вшанування дітей, що стали жертвами Голодомору. Ця скульптура являє собою зображення дівчинки з колосками в руках. В результаті скульптуру довелося демонтувати для реставрації.

Прикро вражений інцидентом, який різко контрастує з моїми враженнями від спілкування з креативними й талановитими людьми під час поїздок регіонами України, — наголосив Зеленський.

Він додав, що вважає будь-які прояви вандалізму печерною дикістю, яка жодним чином не може бути виправданою.

Президент також наголосив, що правоохоронці мають не лише оперативно реагувати на подібні випадки вандалізму, а й запобігати їм.

Кожен такий випадок спотворює уявлення про українців як про доброзичливий і цивілізований народ, — додав Зеленський.

Нагадаємо, напередодні візиту Зеленського до музею Голодомору восени минулого року стався неприємний інцидент, пов’язаний із скульптурою «Гірка пам’ять дитинства».