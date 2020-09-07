Зеленский спустя две недели отреагировал на вандализм в музее Голодомора

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n143514-zelenskiy-spustya-dve-nedeli-otreagiroval-na-vandalizm-v-muzee-golodomora.html

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Владимир Зеленский, президент Украины отреагировал на акт вандализма, который произошел в ночь на 22 августа в столичном музее Голодомора.

Зеленский призывает правоохранителей как можно быстрее расследовать этот инцидент, а также осуждает «любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа». Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

Вандалы совершили надругательство над скульптурой «Горькая память детства», установленной в честь детей, ставших жертвами Голодомора. Эта скульптура представляет собой изображением девочки с колосками в руках. В результате скульптуру пришлось демонтировать для реставрации.

Досадно поражен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что считает любые проявления вандализма пещерной дикостью, которая никоим образом не может быть оправданной.

Президент также подчеркнул, что правоохранители должны не только оперативно реагировать на подобные случаи вандализма, но и предотвращать их.

Каждый такой случай искажает представление об украинцах как о дружелюбном и цивилизованном народе, — добавил Зеленский.

Напомним, накануне визита Зеленского в музей Голодомора осенью прошлого года произошел неприятный инцидент, связанный со скульптурой «Горькая память детства».