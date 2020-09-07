Навального вывели из комы, Меркель сменила риторику по поводу «Северного потока-2», фото — BBC

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Алексея Навального врачи берлинской клиники «Шарите» вывели из искусственной медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких.

В официальном сообщении «Шарите» заявила, что Навальный начал реагировать на окружающих. По словам врачей, его состояние улучшилось. Впрочем, в «Шарите» считают, что пока слишком рано говорить о долгосрочных последствиях отравления для здоровья российского политика.

Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали. Через два дня его перевезли в Берлин, а 2 сентября власти Германии заявили, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

За несколько часов до появления официоза «Шарите» канцлер Германии Ангела Меркель заявила: ситуация с отравлением Навального может сказаться на судьбе газопровода «Северный поток-2».

Представитель правительства Штеффен Зайберт сообщил, что говорить о принятии конкретных решений пока рано — должна быть сформулирована общая позиция внутри Европейского Союза.

Ранее Меркель заявляла, что не стоит связывать отравление Навального со строительством «Северного потока», газопровод надо достроить.

Как сообщает «BBC-Украина», о готовности обсудить санкции против недостроенного газопровода заявила и министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.