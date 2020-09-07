Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143516-koronavirusa-ne-boitsya-chetvert-ukraincev-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине бьет все рекорды, однако почти четверть украинцев не боятся заболеть. Социологи выяснили, что 24% людей не считают эпидемию опасной для себя, а только 14% считают, что болезнь очень опасна.

Также выяснилось, что большинство украинцев носят маски в общественных местах. Об этом говорится в результатах опроса от социологической группы «Рейтинг».

Респонденты, которых опросили социологи, считают, что эпидемия коронавируса скорее не представляет опасности — такой ответ дали 34% граждан. Еще 14% респондентов считают эпидемию коронавируса очень опасной, 26% — скорее опасной, 24% — вовсе не опасной, а 2% не смогли ответить на вопрос.

Также социологи опросили украинцев и узнали, насколько они придерживаются карантинных мероприятий. Так, 72% граждан ответили, что всегда носят маску в общественных местах, а только 6% этого не делают. Иногда маску надевают 21% опрошенных.

Также 56% опрошенных заявили, что одобряют деятельность по преодолению эпидемии коронавируса со стороны местных властей, а остальные 34% не одобряют. Работу президента по предотвращению распространения коронавируса одобрили 49% респондентов, а Кабмина — 36%.



Опрос проводился с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов с 30 по 31 июля. Выборка включала 2 тыс. 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет. Опрос проводился во всех регионах, кроме оккупированных.

Напомним, ранее мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины поручит регионам подготовить дополнительные 15 тыс. коек для больных коронавирусом. Таким образом власти пытаются распределить нагрузку на медиков и создать места для нового потока больных.

Сообщается, что Минздрав уже создал на местах 35 тыс. коек, которые зарезервируют за больными COVID-19. Еще 15 тыс. коек станут «подушкой безопасности» из-за роста количества госпитализаций.