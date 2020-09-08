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Ракурс
Коронавирус в Украине. Фото: Pixabay

Рекордное количество украинцев убил коронавирус за сутки (ИНФОГРАФИКА)

8 сен 2020, 09:34
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Коронавирус в Украине распространяется с небывалой скоростью. За прошедшие сутки, 7 сентября, коронавирусную инфекцию COVID-19 подхватили 2 тыс. 411 украинцев.

От болезни умерло рекордное количество больных за всю историю наблюдений — 57 украинцев, а побороть коронавирус смогли 940 пациентов. Кроме того, зафиксировано 2 тыс. 779 подозрений на инфицирование коронавирусом. Об этом 8 сентября сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Всего в Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 140 тыс. 479 человек, а умерли 2 тыс. 934 человека. Вылечиться от COVID-19 смогли 63 тыс. 546 человек, а сейчас болеют 73 тыс. 999 украинцев.


Больше всего случаев коронавируса фиксировали в таких регионах:

  • Киев — 235 новых инфицированных;
  • Харьковская область — 230 случаев;
  • Одесская область — 196 новых случаев;
  • Львовская область — 192 новых больных;
  • Тернопольская область — 190 зараженных;
  • Ивано-Франковская область — 150 новых инфицированных.

Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: РНБО
Динамика распостранения коронавируса в Украине. Инфографика: РНБО
Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине бьет все рекорды, однако почти четверть украинцев не боятся заболеть. Социологи выяснили, что 24% людей не считают эпидемию опасной для себя, а только 14% считают, что болезнь очень опасна.

Источник: Ракурс


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