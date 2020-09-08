Взыскание 9 млрд с «Привата» в пользу Суркисов заблокирует спецзакон, фото — Минфин

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Запретить взыскание 9 млрд грн с «ПриватБанка» в пользу братьев Суркисов предусматривает законопроект, внесенный в Раду.

Его автор — Министерство юстиции, но документ зарегистрировал нардеп от «Слуги народа» Юрий Камельчук. Министр юстиции Денис Малюська объяснил, что авторы закона предусмотрели эксклюзивную возможность не осуществлять принудительное исполнение решения суда.

Министр уверяет, что без принятия этого закона «ПриватБанку» придется отдать деньги в пользу шести офшорных компаний, связанных с Суркисами. Документ состоит всего из одной страницы.

Глава Минюста заявил, что Печерский райсуд Киева не удовлетворял иск по делу против «ПриватБанка», а только удовлетворил заявление об обеспечении иска.

В разработанном Минюстом законопроекте предусмотрена возможность не осуществлять принудительное исполнение решения и «описан эксклюзивный случай: для обеспечения иска, когда суд еще не рассматривал дело по существу, взимать деньги с ответчика нельзя».

Процессуальные кодексы такую ​​процедуру запрещают, поэтому мы вносим такие изменения в закон «Об исполнительном производстве». Даже если суд вынесет такое решение — государственный или частный исполнитель выполнять его не будет, — заявил Малюська в эфире ток-шоу «Эхо Украины» на телеканале «Прямой».

Министр сообщил, что надеется на как можно скорейшее принятие закона № 4064, поскольку решение суда обязательно к исполнению, а государственные исполнители могут пойти под суд за препятствование или невыполнение решения суда.

Напомним, Печерский райсуд постановил оплатить шести оффшорным компаниям, которые связывают с братьями Суркисами, 350 млн долл. — компенсацию за национализацию «ПриватБанка». Правительство хочет обжаловать это решение. Однако деньги могут взыскать еще до рассмотрения апелляции.