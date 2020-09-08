Коронавирус отменил матч «Шахтера», фото — канал "Футбол"

https://racurs.ua/n143528-koronavirus-otmenil-match-shahtera.html

Ракурс

Вспышка коронавируса в львовском футбольном клубе «Рух» отменила матч донецкого «Шахтера» в Украинской премьер-лиге.

По результатам ПЦР-тестирования у футболистов клуба из Винников обнаружили положительные результаты. Поэтому матч второго тура УПЛ «Рух» — «Шахтер», запланированный на 12 сентября, не состоится в этот день.

«Рух» 7 сентября направил организаторам соревнований письмо, в котором говорится о положительных случаях тестирования, сообщает сайт УПЛ. Поэтому «Шахтер» сыграет с «Рухом» 23 сентября.

Ранее из-за выявленных положительных результатов ПЦР-тестирования пришлось отложить матч первого тура «Львов» — «Минай», который должен был состояться 22 августа.

В винниковском «Рухе» это уже вторая вспышка COVID-19. Летом команда пропустила из-за карантина несколько туров Первой лиги, но впоследствии смогла пробиться в УПЛ.

Три матча коронавирус успел перенести в новом сезоне и в Первой лиге.