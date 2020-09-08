Коронавирус отменил матч «Шахтера»https://racurs.ua/n143528-koronavirus-otmenil-match-shahtera.htmlРакурс
Вспышка коронавируса в львовском футбольном клубе «Рух» отменила матч донецкого «Шахтера» в Украинской премьер-лиге.
По результатам ПЦР-тестирования у футболистов клуба из Винников обнаружили положительные результаты. Поэтому матч второго тура УПЛ «Рух» — «Шахтер», запланированный на 12 сентября, не состоится в этот день.
«Рух» 7 сентября направил организаторам соревнований письмо, в котором говорится о положительных случаях тестирования, сообщает сайт УПЛ. Поэтому «Шахтер» сыграет с «Рухом» 23 сентября.
Ранее из-за выявленных положительных результатов ПЦР-тестирования пришлось отложить матч первого тура «Львов» — «Минай», который должен был состояться 22 августа.
В винниковском «Рухе» это уже вторая вспышка COVID-19. Летом команда пропустила из-за карантина несколько туров Первой лиги, но впоследствии смогла пробиться в УПЛ.
Три матча коронавирус успел перенести в новом сезоне и в Первой лиге.