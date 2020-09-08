Коронавірус скасував матч «Шахтаря», фото — канал "Футбол"

https://racurs.ua/ua/n143528-koronavirus-skasuvav-match-shahtarya.html

Ракурс

Спалах коронавірусу у львівському футбольному клубі «Рух» скасував матч донецького «Шахтаря» в Українській прем'єр-лізі.

За результатами ПЛР-тестування у футболістів клубу з Винників виявили позитивні результати. Тому матч другого туру УПЛ «Рух» — «Шахтар», запланований на 12 вересня, не відбудеться цього дня.

«Рух» 7 вересня надіслав організаторам змагань листа, у якому йдеться про позитивні випадки тестування, повдіомляє сайт УПЛ. Тому «Шахтар» зіграє із «Рухом» 23 вересня.

Раніше через виявлені позитивні результати ПЛР-тестування довелося відкласти матч першого туру «Львів» — «Минай», який мав відбутися 22 серпня.

У винниківському «Русі» це вже другий спалах COVID-19. Влітку команда пропустила через карантин кілька турів Першої ліги, але згодом змогла пробитися в УПЛ.

Три матчі коронавірус встиг перенести у новому сезоні і в Першій лізі.