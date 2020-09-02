Коронавірус скасував три матчі чемпіонату України з футболу

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Ракурс

Коронавірус переніс одразу три матчі стартового туру чемпіонату України з футболу у Першій лізі.

Через спалах адміністрація Професійної футбольної ліги ухвалила рішення відтермінувати матчі. ФК «Верес», «Прикарпаття» та «Агробізнес» попросили це зробити в офіційних листах. У цих клубах зафіксовано захворювання на COVID-19 футболістів та персоналу.

Наприклад, у «Вересі» та «Агробізнесі» з Хмельницької області захворіли по шестеро футболістів і співробітників клуба. Двоє гравців із Волочиська потрапили в лікарню.

У краматорському «Авангарді» всього інфікувалися 14 осіб. Через завантаженість лабораторії Донецької області результати «Авангард» отримав через вісім днів після того, як були здані тести.

Таким чином матчі «Агробізнес» Волочиськ — «Полісся» Житомир, «Оболонь» Київ — «Верес» Рівне та «Гірник-Спорт» Горішні Плавні — «Прикарпаття» Івано-Франківськ будуть перенесені на пізніший термін.

Президент МФК «Прикарпаття» Василь Ольшанецький про ситуацію з COVID-19 у клубі розповів прес-службі. Він повідомив, що лікар і масажист команди хворі на коронавірус. Масажист у реанімації перебуває вже восьмий день.

У чотирьох гравців підтверджений COVID-19, троє здали тести з підозрою. Команда фактично не може тренуватися без лікаря, це небезпечно для здоров’я футболістів.

Після гри у Кубку України трьом футболістам стало погано настільки, що довелося викликати «швидку допомогу», бо навіть лікар «Поділля» не міг надати їм медичну допомогу.

Швидко діагностувати коронавірус в Івано-Франківську неможливо, оскільки в місті запроваджена червона зона карантину і медики не встигають робити ПЛР-тести.