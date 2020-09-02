Коронавирус отменил три матча чемпионата Украины по футболу

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Ракурс

Коронавирус перенес сразу три матча стартового тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Из-за вспышки администрация Профессиональной футбольной лиги решила отсрочить матчи. ФК «Верес», «Прикарпатье» и «Агробизнес» попросили это сделать в официальных письмах. В этих клубах зафиксировано заболевание COVID-19 у футболистов и персонала.

Например, в «Вересе» и «Агробизнесе» из Хмельницкой области заболели по шесть футболистов и сотрудников клуба. Двое игроков с Волочиска попали в больницу.

В краматорском «Авангарде» заразились 14 человек. Из-за загруженности лаборатории в Донецкой области результаты «Авангард» получил через восемь дней после того, как были сданы тесты.

Матчи «Агробизнес» Волочиск — «Полесье» Житомир, «Оболонь» Киев — «Верес» Ровно и «Горняк-Спорт» Верхние Плавни — «Прикарпатье» Ивано-Франковск будут перенесены на более поздний срок.

Президент МФК «Прикарпатье» Василий Ольшанецкий о ситуации с COVID-19 в клубе рассказал пресс-службе. Он сообщил, что врач и массажист команды больны коронавирусом. Массажист в реанимации находится уже восьмой день.

У четырех игроков подтвержден COVID-19, трое сдали тесты по подозрению. Команда фактически не может тренироваться без врача, это опасно для здоровья футболистов.

После игры в Кубке Украины трем футболистам стало плохо настолько, что пришлось вызывать «скорую помощь», потому что даже врач «Подолье» не мог оказать им медицинскую помощь.

Быстро диагностировать коронавирус в Ивано-Франковске невозможно, поскольку в городе введена красная зона карантина и медики не успевают сделать ПЦР-тесты.