Стягнення 9 млрд з «Привату» на користь Суркісів оскаржили — пояснення міністра Малюськи, фото — Мінфін

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Заборонити стягнення 9 млрд грн з «ПриватБанку» на користь братів Суркісів передбачає законопроект, внесений у Раду.

Його автор — Міністерство юстиції, але документ зареєстрував нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук. Міністр юстиції Денис Малюська пояснив, що автори закону передбачили ексклюзивну можливість не здійснювати примусове виконання ухвали. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Міністр запевняє, що без ухвали цього закону «ПриватБанку» доведеться віддати гроші на користь шести офшорних компаній, пов’язаних із Суркісами. Документ складається усього з однієї сторінки.

Очільник Мін’юсту заявив, що Печерський райсуд Києва не задовольняв позов у справі проти «ПриватБанку», а тільки задовольнив заяву про забезпечення позову.

У розробленому Мін’юстом законопроекті передбачена можливість не здійснювати примусове виконання ухвали і «описано ексклюзивний випадок, що у якості забезпечення позову, коли суд ще не розглядав справу по суті, стягувати з відповідача кошти не можна».

Процесуальні кодекси таку процедуру забороняють, тому ми вносимо такі зміни в закон «Про виконавче провадження». Навіть якщо суд винесе таке рішення — державний або приватний виконавець виконувати його не буде, — заявив Малюська в ефірі ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий».

Міністр повідомив, що сподівається якомога швидкого ухвалення закону № 4064, оскільки ухвала суду обов’язкова до виконання, а державні виконавці можуть піти під суд за перешкоджання або невиконання рішення суду.

Нагадаємо, Печерський райсуд ухвалив сплатити шістьом офшорним компаніям, що пов’язують із братами Суркісами, 350 млн дол. як компенсацію за націоналізацію «ПриватБанку». Уряд оскаржуватиме це рішення. Проте ці гроші можуть стягнути ще до розгляду апеляції.