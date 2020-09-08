Почти полтысячи горняков протестуют на родине Зеленского — чего они требуютhttps://racurs.ua/n143534-pochti-poltysyachi-gornyakov-protestuut-na-rodine-zelenskogo-chego-oni-trebuut.htmlРакурс
Протест горняков продолжается шестой день в Кривом Роге. Сейчас почти 400 шахтеров остаются под землей и требуют увеличения зарплат, а также улучшений условий труда.
Другие предприятия объявили о готовности поддержать горняков подземными и наземными митингами. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины
и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что под землей на территории Криворожского железорудного комбината сейчас находятся 90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Батькивщина» и 29 горняков «Октябрьской» шахты.
По словам Волынца, шахта «Терновская» начала новый протест в 7.00 утра. Администрация шахты не пустила к горнякам первую смену. Они, в свою очередь, заявили, что поддержат коллег протестом на площади возле комбината.
В Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса службы Гоструда. Митингующие планируют предоставить им все доказательства нарушений правил техники безопасности охраны труда и прав наемных работников со стороны работодателя.
Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский вышел к шахтерам из Львовской области, которые протестовали под его офисом из-за невыплаты зарплаты.
Глава государства пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью перед горняками за четыре месяца, которая составляла 58 млн грн.