Митингующие шахтеры. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n143534-pochti-poltysyachi-gornyakov-protestuut-na-rodine-zelenskogo-chego-oni-trebuut.html

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Протест горняков продолжается шестой день в Кривом Роге. Сейчас почти 400 шахтеров остаются под землей и требуют увеличения зарплат, а также улучшений условий труда.

Другие предприятия объявили о готовности поддержать горняков подземными и наземными митингами. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



Он сообщил, что под землей на территории Криворожского железорудного комбината сейчас находятся 90 горняков шахты «Гвардейская», 60 горняков шахты «Терновская», 214 горняков шахты «Батькивщина» и 29 горняков «Октябрьской» шахты.

По словам Волынца, шахта «Терновская» начала новый протест в 7.00 утра. Администрация шахты не пустила к горнякам первую смену. Они, в свою очередь, заявили, что поддержат коллег протестом на площади возле комбината.

В Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса службы Гоструда. Митингующие планируют предоставить им все доказательства нарушений правил техники безопасности охраны труда и прав наемных работников со стороны работодателя.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский вышел к шахтерам из Львовской области, которые протестовали под его офисом из-за невыплаты зарплаты.

Глава государства пообещал за пару дней решить вопрос с задолженностью перед горняками за четыре месяца, которая составляла 58 млн грн.