Протест шахтарів. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n143534-mayje-pivtysyachi-girnykiv-protestuut-na-batkivschyni-zelenskogo-chogo-vony-vymagaut.html

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Протест гірників продовжується шостий день у Кривому Розі. Наразі майже 400 шахтарів залишаються під землею та вимагають збільшення зарплат і покращення умов праці.



Інші підприємства міста оголосили про готовність підтримати гірників підземними та наземними мітингами. Про це повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook.





Він повідомив, що під землею на території Криворізького залізорудного комбінату зараз перебувають 90 гірників шахти «Гвардійська», 60 гірників шахти «Тернівська», 214 гірників шахти «Батьківщина» та 29 гірників «Жовтневої» шахти.

За словами Волинця, шахта «Тернівська» розпочала новий протест о 7.00 ранку. Адміністрація шахти не пустила до гірників першу зміну. Вони, зі свого боку, заявили, що підтримають колег протестом на площі біля комбінату.

До Кривого Рогу мають виїхати представники центрального офісу служби Держпраці. Мітингувальники планують надати представникам центрального офісу всі докази порушень правил техніки безпеки охорони праці і прав найманих працівників зі сторони роботодавця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський вийшов до шахтарів зі Львівської області, які протестували під його офісом через невиплату зарплати. Глава держави пообіцяв за пару днів вирішити питання із заборгованістю перед гірниками за чотири місяці, яка становила 58 млн грн.