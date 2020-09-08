Опонент Лукашенка порвала паспорт при спробі видворення з Білорусі в Українуhttps://racurs.ua/ua/n143536-kolesnykova-porvala-pasport-pry-sprobi-vydvorennya-z-bilorusi-v-ukrayinu.htmlРакурс
Марія Колеснікова, член Координаційної ради для передачі влади в Білорусі, не перетнула кордон України, оскільки при спробі її насильного вивезення в Україну вона порвала свій паспорт.
Після цього вона не могла бути пропущена прикордонниками на територію України, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на влаcні джерела.
Цю інформацію непрямо підтвердив й заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. У Фейсбук він написав, що й виїзд білоруських опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова з Білорусі був насильницьким видворенням.
Марію Колеснікову не вдалося видворити з Білорусі, тому що ця смілива жінка зробила дії, аби запобігти її переміщенню через кордон. Вона залишилася на території Білорусі, — написав Геращенко.
Українські прикордонники не затримували Родненкова та Кравцова. Вони проходять прикордонний контроль, розповів «РБК-Україна» спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Раніше прикордонники Білорусі повідомили про затримання Антона Родненкова і Івана Кравцова в Україні. За даними видання, ці громадяни мають посвідку на проживання в Україні.
Уранці українські прикордонники повідомили, що два опозиціонери прибули в один з пунктів пропуску в межах Київської області.
Уночі прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску «Олександрівка» на Харківщині.