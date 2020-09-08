Колесникова порвала свій паспорт при спробі видворення з Білорусі в Україну, фото — AP

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Марія Колеснікова, член Координаційної ради для передачі влади в Білорусі, не перетнула кордон України, оскільки при спробі її насильного вивезення в Україну вона порвала свій паспорт.

Після цього вона не могла бути пропущена прикордонниками на територію України, повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на влаcні джерела.

Цю інформацію непрямо підтвердив й заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. У Фейсбук він написав, що й виїзд білоруських опозиціонерів Антона Родненкова і Івана Кравцова з Білорусі був насильницьким видворенням.

Марію Колеснікову не вдалося видворити з Білорусі, тому що ця смілива жінка зробила дії, аби запобігти її переміщенню через кордон. Вона залишилася на території Білорусі, — написав Геращенко.

Українські прикордонники не затримували Родненкова та Кравцова. Вони проходять прикордонний контроль, розповів «РБК-Україна» спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Раніше прикордонники Білорусі повідомили про затримання Антона Родненкова і Івана Кравцова в Україні. За даними видання, ці громадяни мають посвідку на проживання в Україні.

Уранці українські прикордонники повідомили, що два опозиціонери прибули в один з пунктів пропуску в межах Київської області.

Уночі прикордонний комітет Білорусі повідомив, що Колеснікова, Родненков і Кравцов перетнули кордон з Україною в пункті пропуску «Олександрівка» на Харківщині.