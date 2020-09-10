«Бездумно» люструвати чиновників заборонив Верховний суд, фото — DW

https://racurs.ua/ua/n143641-bezdumno-lustruvaty-chynovnykiv-zaboronyv-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Процедуру люстрації пояснив Верховний суд.

Правову позицію ця установа виклала у справі щодо звільнення особи на підставі закону «Про очищення влади». Розглянувши справу позивача, Феміда пояснила, що люстрація — звільнення з посади із забороною обіймати посаду на 10 років — не може застосовуватися до державних службовців лише через те, що вони залишилися на посадах після обрання нового глави держави.

У Верховному суді пояснили, що процедура люстрації не може проводитися без аналізу індивідуальної поведінки осіб і встановлення зв’язку з узурпацією влади, підривом основ національної безпеки та оборони України або протиправного порушення прав і свобод людини.

Позивача з Рівненщини звільнили відповідно до положень закону «Про очищення влади», він оскаржив наказ Державної фіскальної служби про звільнення з посади і просив поновити його на роботі та стягнути середній заробіток за час вимушеного прогулу.

Справу розглядала судова палата з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян Касаційного адміністративного суду.

У суді першої інстанції та в апеляційній інстанції позивачу відмовили у вимогах. Він працював більше року на посаді першого заступника начальника Управління податкової міліції ДПА в Рівненській області і заступником начальника управління податкової міліції.

Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, які застосували щодо позивача норми закону про люстрацію.

Водночас для правильного вирішення спору Феміда вважає за необхідне в таких випадках враховувати індивідуальні дії чи зв’язок особи з будь-якими антидемократичними подіями.

Касаційну скаргу Верховний суд задовольнив частково. Постанови судів першої та апеляційної інстанцій скасовано, вони ухвалять нові рішення, які поновлять позивача на роботі. Адміністративну справу у частині позовних вимог про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу направлять на новий судовий розгляд до Рівненського окружного адміністративного суду.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що понад 500 тис. грн коштує українцям кожен поновлений після люстрації чиновник.