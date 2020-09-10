«Бездумно» люстрировать чиновников запретил Верховный суд, фото — DW

https://racurs.ua/n143641-bezdumno-lustrirovat-chinovnikov-zapretil-verhovnyy-sud.html

Ракурс

Процедуру люстрации объяснил Верховный суд.

Правовую позицию сообщили в деле об увольнении на основании закона «Об очищении власти». Рассмотрев дело истца, Фемида объяснила, что люстрация — увольнение с запретом занимать должность на 10 лет — не может применяться к государственным служащим только потому, что они остались на должностях после избрания нового главы государства.

В Верховном суде объяснили, что процедура люстрации не может проводиться без анализа индивидуального поведения лиц и установления связи с узурпацией власти, подрывом основ национальной безопасности и обороны Украины или противоправного нарушения прав и свобод человека.

Истца с Ровенщины уволили в соответствии с положениями закона «О очищении власти», он обжаловал приказ Государственной фискальной службы и просил восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Дело рассматривала судебная палата по рассмотрению дел относительно избирательного процесса и референдума, а также защите политических прав граждан Кассационного административного суда.

В суде первой инстанции и в апелляционной инстанции истцу отказали в требованиях. Он работал больше года в должности первого заместителя начальника Управления налоговой милиции ГНА в Ровенской области и заместителем начальника управления налоговой милиции.

Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которые применили в отношении истца нормы закона о люстрации.

Однако для правильного разрешения спора Фемида считает необходимым в таких случаях учитывать индивидуальные действия или связь лица с любыми антидемократическими событиями.

Кассационную жалобу Верховный суд удовлетворил частично. Постановления судов первой и апелляционной инстанций отменены, они примут новые решения, которыми восстановят истца на работе. Административное дело в части исковых требований о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула направят на новое судебное рассмотрение в Ровенскийо окружной административный суд.

Ранее «Ракурс» сообщал, что более 500 тыс. грн стоит украинцам каждый восстановленный после люстрации чиновник.