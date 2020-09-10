Новые подробности о состоянии здоровья Балуха сообщила нардеп. Фото: wz.lviv.ua

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Владимир Балух, бывший украинский политический заключенный, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Врачи пока не дают никаких прогнозов относительно пациента. Об этом 10 сентября сообщила сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко на собственной странице в Facebook.

От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами в постоянном контакте: «Состояние стабильно тяжелое»… Прогнозов никто никаких пока не дает, — говорится в сообщении.

Партия «Европейская солидарность» 10 сентября устроила акцию «Кто поднял руку на Балуха» под стенами Министерства внутренних дел в Киеве. Политики требуют немедленного расследования нападения на Владимира Балуха и взятия дела на контроль министром внутренних дел Украины. На митинге присутствуют несколько десятков человек, они держат в руках желто-синие и партийные флаги.

Напомним, в ночь на 8 сентября бывшего политического заключенного Владимира Балуха жестоко избили. Пострадавшего госпитализировали из столичного парка культуры и отдыха «Гидропарк». Сейчас 49-летний Балух находится в больнице, медики подсоединили его к аппарату искусственной вентиляции легких.

Правоохранители по факту избиения Балуха начали уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.