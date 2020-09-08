Владимир Балух, фото: «Громадське»

https://racurs.ua/n143563-izbienie-politzakluchennogo-baluha-stali-izvestny-detali.html

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Владимира Балуха, экс-политзаключенного из оккупированного Крыма, освобожденного из российского заключения год назад, жестоко избили в ночь 8 сентября.

49-летний Балух сейчас находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что сообщение о госпитализации избитого мужчины 1971 года рождения поступило в столичную полицию сегодня, 8 сентября, около 12 часов.

По предварительной информации, его госпитализировали из столичного парка культуры и отдыха «Гидропарк». У Балуха также исчезли мобильный телефон и банковская карта.

Создана следственная группа из наиболее опытных и высококвалифицированных работников полиции, устанавливаются все обстоятельства правонарушения, — уверяют в МВД.

В ведомстве добавляют, что как только получат разрешение врачей, пообщаются с Балухом относительно обстоятельств этого инцидента.

Народный депутат из «Европейской солидарности» Ирина Геращенко со ссылкой на полученную от бывшего крымского политзаключенного Ахтема Чийгоза информацию в своем Фейсбуке сообщила, что Балух сейчас находится в реанимации.

Геращенко отмечает, что, по предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. 7 марта 2019 года в результате обмена пленными с Россией были освобождены ряд украинских политзаключенных, среди которых и Балух.

Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже эти люди могли потом его отследить, — сообщила нардеп.

В Офисе президента Украины (ОПУ) Владимира Зеленского уже отреагировали на этот инцидент.

В ОПУ «крайне обеспокоены» этой ситуацией и требуют от полиции быстрого и полного расследования этого инцидента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ОПУ.

В ведомстве отмечают, что у Балуха сломаны рука и ключица, однако угрозы его жизни нет.

Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, — отмечается в сообщении пресс-службы ОПУ.



Напомним, бывший политзаключенный Олег Сенцов сообщил, что избитого Балуха нашли только сегодня утром.