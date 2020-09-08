В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

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Ракурс

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, приводящего к развитию коронавирусной болезни COVID-19, продолжается.

Надежды на преодоление этой болезни с помощью достижения коллективного иммунитета естественным путем напрасны, единственным надежным способом является вакцинация. Об этом президент немецкого общества иммунологии Томас Камрадт заявил в интервью изданию Deutsche Welle.

По мнению Камрадта, в этом вопросе следует руководствоваться тем, что иммунитет против коронавируса не будет постоянным.

Если учесть, какой процент заражения для него (коллективного иммунитета — ред.) необходим и с каким уровнем смертности это сопряжено, становится очевидно: это метод каменного века! Не говоря уже о том, что пока мы его достигнем, пройдет вечность! — отмечает иммунолог.

Он подчеркивает, что необходимый коллективный иммунитет может быть достигнут с помощью вакцинации.

Иммунолог отмечает, что обнаружение новых мутаций коронавируса не означает, что вакцины будут против них неэффективными, поскольку до сих пор нет доказательств, что различия между этими штаммами влияют на эффективность вакцин.

Это происходит не так, как в случае с гриппом, — подчеркнул он.



В настоящее время в мире на разных фазах исследования находятся более 170 кандидатов на вакцину от COVID-19.

Напомним, недавнее исследование австрийских ученых показывает, что у больных COVID-19 со временем восстанавливаются поврежденные органы.