У світі триває епідемія коронавірусу, фото:

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Епідемія коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, триває.

Сподівання на подолання цієї хвороби за допомогою досягнення колективного імунітету природним шляхом є марними, єдиним надійним способом є вакцинація. Про це президент німецького товариства імунології Томас Камрадт заявив в інтерв’ю виданню Deutsche Welle.

На думку Камрадта, в цьому питанні слід керуватися тим, що імунітет проти коронавірусу не буде постійним.

Якщо врахувати, який відсоток зараження для нього (колективного імунітету — ред.) необхідний і з яким рівнем смертності це пов’язано, стає очевидно: це метод кам’яного віку! Не кажучи вже про те, що поки ми його досягнемо, пройде вічність! — зазначає імунолог.

Він наголошує, що необхідного колективного імунітету можна досягти за допомогою вакцинації.

Імунолог зазначає, що виявлення нових мутацій коронавірусу не означає, що вакцини будуть проти них неефективними, оскільки досі немає доказів, що відмінності між цими штамами впливають на ефективність вакцин.

Це відбувається не так, як у випадку з грипом, — наголосив він.



Наразі у світі на різних фазах дослідження перебувають понад 170 кандидатів на вакцину від COVID-19.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження австрійських вчених показує, що у хворих на COVID-19 з часом відновлюються пошкоджені органи.