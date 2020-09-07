У світі триває епідемія коронавірусу

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Коронавірусна хвороба COVID-19 часто призводить до пошкодження легенів та серця в пацієнтів.

Однак нове дослідження, проведене австрійськими ученими, показує, що з часом негативні наслідки коронавірусу в таких осіб можуть дещо виправитися, повідомляє видання MedicalXpress.

Дослідники проаналізували дані щодо понад 80 хворих на COVID-19 в «гарячій точці» епідемії — тірольському регіоні Австрії.

Стан пацієнтів перевіряли через шість та 12 тижнів після виписки з лікарні. Проводилися клінічні обстеження, лабораторні дослідження, аналіз кількості кисню та вуглекислого газу в артеріальній крові, тести функції легенів, комп’ютерна томографія та ехокардіограми.

На момент першого візиту понад половина пацієнтів мали принаймні один стійкий симптом, переважно задишку та кашель, а на томографії все ще були помітні сліди ураження легенів у 88% пацієнтів (або 74 осіб).

Однак до наступного візиту через 12 тижнів після виписки симптоми покращились, а пошкодження легенів на томографії спостерігалося у 56% пацієнтів (48 осіб). Інші перевірки також показували зниження показників, котрі свідчать про ступінь пошкодження легенів.

Стан хворих також планують перевірити через 24 тижні після виписування з лікарні, наразі відповідний період часу для них ще не минув.

Погана новина полягає в тому, що у людей проявляються порушення в роботі легень через тижні після виписки; хороша новина полягає в тому, що ситуація з часом покращується, що говорить про те, що легені мають механізм самовідновлення, — наголошують дослідники.



Також спостерігалися і певні покращення в осіб, у яких COVID-19 призвів до пошкодження серця.

Нагадаємо, нещодавні соціологічні дослідження показують, що чверть українців не бояться зараження коронавірусом.