В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n143518-u-bolnyh-covid-19-so-vremenem-mogut-vosstanovitsya-povrejdennye-organy-uchenye.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 часто приводит к повреждению легких и сердца у пациентов.

Однако новое исследование, проведенное австрийскими учеными, показывает, что со временем негативные последствия коронавируса у таких лиц могут несколько исправиться, сообщает издание MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные о более 80 больных COVID-19 в «горячей точке» эпидемии — тирольском регионе Австрии.

Состояние пациентов проверяли спустя шесть и 12 недель после выписки из больницы. Проводились клинические обследования, лабораторные исследования, анализ количества кислорода и углекислого газа в артериальной крови, тесты функции легких, компьютерная томография и эхокардиограммы.

На момент первого визита более половины пациентов имели по крайней мере один устойчивый симптом, преимущественно одышку и кашель, а на томографии все еще были заметны следы поражения легких у 88% пациентов (или 74 человек).

Однако к следующему визиту спустя 12 недель после выписки симптомы улучшились, а повреждения легких на томографии наблюдались у 56% пациентов (48 человек). Другие проверки также показывали снижение показателей, которые свидетельствуют о степени повреждения легких.

Состояние больных также планируют проверить спустя 24 недели после выписки из больницы, в настоящее время соответствующий период времени для них еще не истек.

Плохая новость заключается в том, что у людей проявляются нарушения в работе легких спустя недели после выписки; хорошая новость заключается в том, что ситуация со временем улучшается, что говорит о том, что легкие имеют механизм самовосстановления, — подчеркивают исследователи.



Также наблюдались и определенные улучшения у лиц, у которых COVID-19 привел к повреждениям сердца.

Напомним, недавние социологические исследования показывают, что четверть украинцев не боятся заражения коронавирусом.