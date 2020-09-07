Передача «вагнеровцев» России кардинально не изменила ситуацию — заместитель генпрокурораhttps://racurs.ua/n143517-peredacha-vagnerovcev-rossii-kardinalno-ne-izmenila-situaciu-zamestitel-genprokurora.htmlРакурс
Передача России Беларусью наемников, задержанных вблизи Минска 29 июля, кардинально не меняет ситуацию.
Украина собрала достаточно доказательств совершения ими преступлений в рамках конфликта на Донбассе, все они имеют подозрения, поэтому их будут привлекать к ответственности на национальном уровне и с помощью международных инструментов уголовного процесса. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил об этом в интервью «Радио Свобода».
Мамедов отметил, что Россия использует в войне на Донбассе наемников из более чем 30 стран. Установлено, что территории РФ есть специальные учебные центры, вербуют и тренируют наемников.
По его словам, деятельность Офиса генпрокурора в вопросе иностранных наемников направлена на такие векторы:
- национальное расследование;
- инициирование расследований в государстве гражданства (в случае отказа в экстрадиции);
- предоставление дальнейшего содействия иностранным правоохранительным органам.
В этом контексте есть очень эффективное сотрудничество с Чехией. В Украине зарегистрировано уголовное производство по 16 гражданам этой страны, — отметил он.
Напомним, задержанных в Беларуси наемников передали России 14 августа.