Задержанных в Беларуси российских наемников передали РФ, фото: «Новая газета»

https://racurs.ua/n143517-peredacha-vagnerovcev-rossii-kardinalno-ne-izmenila-situaciu-zamestitel-genprokurora.html

Ракурс

Передача России Беларусью наемников, задержанных вблизи Минска 29 июля, кардинально не меняет ситуацию.

Украина собрала достаточно доказательств совершения ими преступлений в рамках конфликта на Донбассе, все они имеют подозрения, поэтому их будут привлекать к ответственности на национальном уровне и с помощью международных инструментов уголовного процесса. Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил об этом в интервью «Радио Свобода».

Мамедов отметил, что Россия использует в войне на Донбассе наемников из более чем 30 стран. Установлено, что территории РФ есть специальные учебные центры, вербуют и тренируют наемников.

По его словам, деятельность Офиса генпрокурора в вопросе иностранных наемников направлена ​​на такие векторы:

национальное расследование;

инициирование расследований в государстве гражданства (в случае отказа в экстрадиции);

предоставление дальнейшего содействия иностранным правоохранительным органам.

В этом контексте есть очень эффективное сотрудничество с Чехией. В Украине зарегистрировано уголовное производство по 16 гражданам этой страны, — отметил он.

Напомним, задержанных в Беларуси наемников передали России 14 августа.