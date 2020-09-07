Затриманих у Білорусі російських найманців передали РФ, фото: «Новая газета»

https://racurs.ua/ua/n143517-peredacha-vagnerivciv-rosiyi-kardynalno-ne-zminyla-sytuaciyi-zastupnyk-genprokurora.html

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Передача Росії Білоруссю найманців, затриманих поблизу Мінська 29 липня, кардинально не змінює ситуацію.

Україна зібрала достатньо доказів щодо вчинення ними злочинів в межах конфлікту на Донбасі, всі вони мають підозри, тож їх притягуватимуть до відповідальності на національному рівні та за допомогою міжнародних інструментів кримінального процесу. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов заявив про це в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Мамедов зазначив, що Росія використовує у війні на Донбасі найманців із понад 30 країн. Встановлено, що території РФ є спеціальні навчальні центри, вербують та тренують найманців.

За його словами, діяльність Офісу генпрокурора у питанні іноземних найманців спрямована на такі вектори:

національне розслідування;

ініціювання розслідувань в державі громадянства (у разі відмови в екстрадиції);

надання подальшого сприяння іноземним правоохоронним органам.

У цьому контексті маємо дуже ефективну співпрацю з Чехією. В Україні зареєстровано кримінальне провадження по 16 громадянах цієї країни, — зазначив він.

Нагадаємо, затриманих у Білорусі найманців передали Росії 14 серпня.