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Погода в Україні на 9 вересня. Фото: Pixabay

Бабине літо завітало до України — погода на 9 вересня (КАРТА)

8 вер 2020, 16:18
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Погода в Україні 9 вересня очікується сонячна та помірно тепла. Температура повітря прогріється до +27° у південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +25°. Опадів не очікується.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 20−27° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 8−15° вище нуля. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 9 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 10−12° тепла, а вдень — 20−24° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується приємно тепла, без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 9−11° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 22−24° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 14−15° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується по-осінньому тепла, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 9−11° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах 9 вересня очікується без опадів та помірно тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 8−10° тепла, а вдень 23−25° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 9 вересня. Карта: Укргідрометцентр


Геомагнітна обстановка в Україні 9 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.

Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.

Джерело: Ракурс


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