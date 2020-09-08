Погода в Україні на 9 вересня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 9 вересня очікується сонячна та помірно тепла. Температура повітря прогріється до +27° у південних областях країни, а на заході температурні стовпчики піднімуться до +25°. Опадів не очікується.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 20−27° вище нуля. Вночі температура буде прохолодною — 8−15° вище нуля. Вітер обіцяють західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 9 вересня буде сонячною та теплою. Вночі повітря прогріється до 10−12° тепла, а вдень — 20−24° вище нуля.

Погода в Харкові в найближчу добу прогнозується приємно тепла, без опадів. Температура повітря вночі буде прохолодною і складе 9−11° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 22−24° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть сонячними та безхмарними. Температура повітря вночі буде 14−15° тепла, а вдень — 25−27° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується по-осінньому тепла, без опадів. Температурні показники будуть такими: уночі 9−11° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах 9 вересня очікується без опадів та помірно тепла. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 8−10° тепла, а вдень 23−25° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 9 вересня прогнозується відносно спокійна. Протягом доби можливі невеликі збурення.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на вересень 2020 року дав Укргідрометцентр. Цього року перший літній місяць має бути теплішим, ніж зазвичай. Середньомісячна температура місяця становитиме 14−19° тепла (в горах 11−12° тепла), що на 1−2° вище за середні багаторічні значення.