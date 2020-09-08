Лідерів передвиборчих перегонів у Києві назвали соціологи

https://racurs.ua/ua/n143559-lideriv-peredvyborchyh-peregoniv-u-kyievi-nazvaly-sociology.html

Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня, але вже зараз соціологи активно складають рейтинги партій і кандидатів в мери. Згідно з останніми соціологічними дослідженнями, на виборах до міської ради Києва лідирують три партії — «УДАР Віталія Кличка», «Європейська солідарність» і «Слуга народу».

За партію УДАР готові віддати свої голоси 28,6% із тих, хто визначився і готовий піти на вибори. За «Європейську солідарність» готові голосувати 14% таких респондентів, за слуг народу — 10,7%. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи «Рейтинг».

Наступні позиції зайняли такі партії:

«Перемога Пальчевського» — 6,9%;

«Опозиційна платформа — За життя» — 6,8%;

«Голос» — 6,5%;

«Батьківщина» — 6,4%;

«Сила і честь» — 5,5%;

«Партія Шарія» — 3,8%.

Решта політичних сил набрали менш ніж 3% голосів. 13% респондентів ще не визначилися зі своїм вибором.

Також результати опитування показали, що 60% задоволені діяльністю мера Віталія Кличка, 37% — не задоволені. Водночас діяльністю Зеленського задоволені 34% опитаних, а 61% — не задоволені.

Опитування проводилося серед 1 тис. 200 киян методом телефонного інтерв’ю. Вік респондентів — від 18 років.