Інопланетні сигнали шукали вчені серед сузір’їв — що знайшли

Інопланетяни у космосі. Фото: NBC News

https://racurs.ua/ua/n143558-inoplanetni-sygnaly-vidshukuvaly-vcheni-sered-suzir-yiv-scho-znayshly.html

Ракурс

Астрономи з Австралії вивчили ділянку зоряного неба біля сузір’я Вітрила і не змогли виявити жодного сигналу, який би свідчив про присутність інопланетної цивілізації.

Серед 10 млн зірок і 75 екзопланет низькі частоти не були зафіксовані в жодному куточку сузір’я. Про це повідомляє Naked science.

Аналогічні результати показав і аналіз розрахунку верхніх меж ефективної випромінюваної потужності. Дослідження не виявило жодного сліду інопланетної діяльності серед 10 млн зірок. Зазначимо, що такий широкий огляд неба став одним із найбільших в рамках проекту з пошуку позаземних цивілізацій.

Негативні результати не збентежили дослідників. Вони наголошують, що на цей час людству точно невідомо, яку технологію можуть використовувати інопланетні жителі. Окрім того, вони вивчили всього 10 млн зірок, а в Чумацькому Шляху їх може бути від 100 до 400 млрд.

Сузір’я Вітрила, яке вивчали астрономи, належить до Південної півкулі неба. Його південна межа проходить по найяскравішим областям Чумацького Шляху.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у глибокому космосі вчені зафіксували найпотужніший викид енергії у Всесвіті з моменту Великого вибуху. Рекордно потужний спалах, породжений надмасивною чорною дірою, стався у далекому скупченні галактик в сузір’ї Змієносця в 390 млн світлових років від Землі.