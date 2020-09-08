Инопланетные сигналы выискивали ученые среди созвездий — что нашли

Инопланетянин в космосе. Фото: NBC News

https://racurs.ua/n143558-inoplanetnye-signaly-vyiskivali-uchenye-sredi-sozvezdiy-chto-nashli.html

Ракурс

Астрономы из Австралии изучили участок звездного неба возле созвездия Паруса и не могли обнаружить ни одного сигнала, который бы свидетельствовал о присутствии инопланетной цивилизации.

Среди 10 млн звезд и 75 экзопланет низкие частоты не были зафиксированы ни в одном уголке созвездия. Об этом сообщает Naked science.

Аналогичные результаты показал и анализ расчета верхних пределов эффективной излучаемой мощности. Исследование показало, что нет ни одного следа инопланетной деятельности среди 10 млн звезд. Отметим, что такой широкий обзор неба стал одним из крупнейших в рамках проекта по поиску внеземных цивилизаций.

Отрицательные результаты не расстроили исследователей. Они отмечают, что на данный момент человечеству точно неизвестно, какую технологию могут использовать инопланетные жители. Кроме того, они изучили всего 10 млн звезд, а в Млечном Пути их может быть от 100 до 400 млрд.

Созвездие Паруса, которое изучали астрономы, относится к Южному полушарию неба. Его южная граница проходит по самым звездным областям Млечного Пути.

Напомним, ранее мы сообщали, что в глубоком космосе ученые зафиксировали мощнейший выброс энергии во Вселенной с момента Большого взрыва. Рекордно мощная вспышка, порожденная сверхмассивной черной дырой, произошла в далеком скоплении галактик в созвездии Змееносца в 390 млн световых лет от Земли.