Водителей на «евробляхах» патрульные не могут штрафовать за зафиксированное автоматическими системами превышение скорости, фото: «Википедия»

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Владельцев «евроблях» (автомобилей с иностранной регистрацией) патрульные не имеют возможности штрафовать за превышение скорости, зафиксированное с помощью введенной в Украине с 1 июня системы автофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом стало известно во время пресс-конференции заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, сообщает агентство УНИАН.

Геращенко отметил, что информацию о неоплаченных водителем такого авто штрафах будут передавать пограничникам, которые будут предупреждать его, что в случае неуплаты штрафов его могут не пропустить обратно в Украину. Он добавил, что соответствующая система обмена информацией между полицией и пограничниками еще разрабатывается.

Что касается водителей «евроблях», которые не планируют уезжать из Украины, заместитель министра отметил, что в нашем государстве есть штрафы за неперерегистрированные авто.

Это довольно значительные суммы. И мы будем привлекать к ответственности таких водителей за нерегистрацию авто, — заверил Геращенко.



Замминистра напомнил, что в Украине действуют льготы для перерегистрации «евроблях» на украинские номера. По его словам, большинство таких водителей это уже сделали.

Напомним, в МВД создали мобильное приложение, с помощью которого водители могут проверить наличие штрафов.