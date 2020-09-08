Водіїв на «євробляхах» патрульні не можуть штрафувати за зафіксоване автоматичними системами перевищення швидкості, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n143557-avtofiksaciya-porushen-pdr-geraschenko-rozpoviv-kogo-ne-moje-shtrafuvaty-policiya.html

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Власників «євроблях» (автомобілів з іноземною реєстрацією) патрульні не мають можливості штрафувати за перевищення швидкості, зафіксоване за допомогою запровадженої в Україні з 1 червня системи автофіксації порушень правил дорожнього руху.

Про це стало відомо під час прес-конференції заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, повідомляє агентство УНІАН.

Геращенко зазначив, що інформацію про несплачені водієм такого авто штрафи передаватимуть прикордонникам, котрі попереджатимуть його, що в разі несплати штрафів його можуть не пропустити назад до України. Він додав, що відповідна система обміну інформацією між поліцією і прикордонниками ще розробляється.

Що стосується водіїв «євроблях», які не планують виїжджати з України, заступник міністра зазначив, що в нашій державі є штрафи за непереєстровані авто.

Це досить значні суми. І ми будемо притягувати до відповідальності таких водіїв за нереєстрацію авто, — запевнив Геращенко.



Заступник міністра нагадав, що в Україні діють пільги для перереєстрації «євроблях» на українські номери. За його словами, більшість таких водіїв це вже зробили.

Нагадаємо, у МВС створили мобільний додаток, за допомогою якого водії можуть перевірити наявність штрафів.