На Донбасі підірвалися двоє військових, помер поранений раніше боєць. фото — ТСН

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На Донбасі у зоні бойових дій підірвалися двоє українських військових. Вони натрапили на протипіхотну міну ПНМ-2.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання «Схід», стан їхнього здоров’я задовільний. Бійців евакуювали в госпіталь. На місце підриву виїхав керівний склад бригади.

Тим часом в лікарні помер 20-річний вогнеметник 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Волков, повідомляє «Думська».

Він зазнав численних опіків 6 вересня внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою в «сірій зоні» на фронті російсько-української війни.

Волков перебував в автомобільній розливний станції АРС-14, яка підірвалася, коли їхала до місця гасіння лісової пожежі біля селища Новгородське Донецької області. Тоді поранення та опіки отримали двоє військовослужбовців. Лікарі до останнього боролися за життя морпіха, але врятувати його не змогли.

Волков народився 4 січня 2000 року. Житель Ананьєва Одеської області.

Нагадаємо, що з 27 липня на Донбасі діє новий режим припинення вогню. На 42-й день перемир’я, 6 вересня, бойовики порушили режим «тиші» й обстріляли позиції української армії на Луганщині, один військовий дістав поранення.

Українська влада назвала обстріл «поодинокою провокацією». Згодом бойовики знову порушили домовленості — загинув один військовий.