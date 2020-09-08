На Донбассе подорвались двое украинских военных, умер ранее раненый боец , фото — ТСН

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На Донбассе в зоне боевых действий подорвались двое украинских военных. Они наткнулись на противопехотную мину ПНМ-2.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка «Схид», состояние их здоровья удовлетворительное. Бойцов эвакуировали в госпиталь. На место взрыва выехал руководящий состав бригады.

Между тем в больнице скончался 20-летний огнеметчик 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Волков, сообщает «Думская».

Он получил многочисленные ожоги 6 сентября в результате подрыва неизвестного взрывного устройства в «серой зоне» на фронте российско-украинской войны.

Волков находился в автомобильной разливной станции АРС-14, которая взорвалась, когда ехала к месту тушения лесного пожара возле поселка Новгородское Донецкой области. Тогда ранения и ожоги получили двое военнослужащих. Врачи до последнего боролись за жизнь морпеха, но спасти его не смогли.

Волков родился 4 января 2000 года. Житель Ананьева Одесской области.

Напомним, что с 27 июля на Донбассе действует новый режим прекращения огня. На 42-й день перемирия, 6 сентября, боевики нарушили режим «тишины» и обстреляли позиции украинской армии на Луганщине, один военный получил ранение.

Украинские власти назвали обстрел «одиночной провокацией». Впоследствии боевики вновь нарушили договоренности — погиб один военный.