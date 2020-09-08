Экс-политзаключенного Балуха жестоко избили, он в тяжелом состоянии. Фото: УП

https://racurs.ua/n143555-eks-politzakluchennogo-baluha-jestoko-izbili-on-v-tyajelom-sostoyanii-sencov.html

Ракурс

Владимир Балух, бывший узник Кремля, был жестоко избит ночью. Его нашли только сегодня, 8 сентября, утром.

Сейчас он в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

Владимир Балух был избит сегодня ночью. Его нашли только утром. Сейчас он в больнице. Состояние тяжелое. Подробности выясняются, — написал Сенцов.

Позже он добавил, что Балух пришел в себя. У него сломана рука и ключица. Угрозы жизни нет.

Народный депутат Николай Княжицкий добавил, что Балуха могла избить русскоязычная группа лиц, которым он сделал замечание на украинском языке во время празднования дня рождения одного из экс-узников Кремля.

Владимир Балух — крымчанин, который после оккупации Крыма Россией отказался от российского гражданства. Оккупационные власти полуострова начала его преследовать за проукраинскую позицию. В частности, потому, что он вывесил украинский флаг и повесил табличку «улица Героев Небесной сотни» на своем доме.

Оккупационные силовики сфабриковали против него дело, обвинив в незаконном ношении и хранении боеприпасов. Их якобы нашли в доме Балуха во время обыска.

С 2016 года он содержался в СИЗО, а в 2017 году его приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии строгого режима. 7 сентября 2019 был освобожден в рамках обмена между Украиной и РФ.