Екс-політв'язня Балуха жорстоко побили, він у важкому стані. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n143555-eks-politvyaznya-baluha-jorstoko-pobyly-vin-u-vajkomu-stani-sencov.html

Ракурс

Володимир Балух, колишній в’язень Кремля, був жорстоко побитий вночі. Його знайшли тільки сьогодні, 8 вересня, вранці.

Наразі він у лікарні, його стан оцінюється як важкий. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав колишній політв’язень Олег Сенцов.

Володимир Балух був побитий сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий. Подробиці з’ясовуються, — написав Сенцов.

Пізніше він додав, що Балух отямився. У нього зламана рука та ключиця. Загрози життю немає.

Народний депутат Микола Княжицький додав, що Балуха могли побити російськомовна група осіб, котрій він зробив зауваження українською.

Володимир Балух — кримчанин, котрий після окупації Криму Росією відмовився від російського громадянства. Окупаційна влада півострова почала його переслідувати за проукраїнську позицію. Зокрема, через те, що він вивісив український прапор та повісив табличку «вулиця Героїв Небесної сотні» на своєму будинку.

Окупаційні силовики сфабрикували проти нього справу, звинувативши у незаконному носінні та зберіганні боєприпасів. Їх нібито знайшли у будинку Балуха під час обшуку.

З 2016 року він утримувався в СІЗО, а у 2017 році його засудили до 3 років і 7 місяців колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року був звільнений в рамках обміну між Україною і РФ.