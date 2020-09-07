35 на 35 — сьогодні річниця великого обміну полоненими між Україною і РФ, фото

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Україна і Росія 7 вересня 2019 року провели обмін полоненими за формулою «35 до 35». Сьогодні виповнився рік від дати звільнення, зокрема, Олега Сенцова, Романа Сущенка, Володимира Балуха, Павла Гриба, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, а також моряків, захоплених в Керченській протоці.

У відповідь Україна передала Росії Кирила Вишинського, Володимира Цемаха, Максима Одинцова, Олександра Баранова та інших увʼязнених. Українців урочисто зустріли в аеропорту «Бориспіль» родичі, журналісти та президент Володимир Зеленський.

Російський президент Володимир Путін зустрічати своїх громадян не поїхав.

Сьогодні президент Зеленський та Олег Сенцов відреагували у соцмережах на події річної давнини. Сенцов назвав 7 вересня 2019 року днем, «заради якого треба було жити».

Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. Сенцову присудили 20 років колонії суворого режиму, Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали. Сенцов відбував покарання у місті Лабитнангі, на півночі Росії. Він провів 145-денне голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів.

З юридичної точки зору президент Росії Володимир Путін помилував 11 українських громадян. Полонених у Керченській протоці моряків попри рішення Міжнародного трибуналу про негайне звільнення їх з-під варти Росія звільнила під особисте зобов’язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.