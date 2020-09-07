Возвращение Сенцова, Балуха и Сущенко — годовщина обмена пленными между Украиной и РФ

https://racurs.ua/n143482-vozvraschenie-sencova-baluha-i-suschenko-segodnya-godovschina-bolshogo-obmena-plennymi-mejdu.html

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Украина и Россия 7 сентября 2019 года провели обмен пленными по формуле «35 до 35». Сегодня исполнился год со дня освобождения, в частности, Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Балуха, Павла Гриба, Александра Кольченко, Станислава Клыха, а также моряков, захваченных в Керченском проливе.

В ответ Украина передала России Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, Максима Одинцова, Александра Баранова и других заключенных. Украинцев торжественно встретили в аэропорту «Борисполь» родственники, журналисты и президент Владимир Зеленский.

Российский президент Владимир Путин встречать своих граждан не поехал.

Сегодня президент Зеленский и Олег Сенцов отреагировали в соцсетях на события годичной давности. Сенцов назвал 7 сентября 2019 года днем, «ради которого нужно было жить».

Сенцова и активиста Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Сенцову присудили 20 лет колонии строгого режима, Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Он провел 145-дневную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

С юридической точки зрения президент России Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан.

Пленных моряков, несмотря на решение Международного трибунала о немедленном освобождении их из-под стражи, Россия выпустила под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.