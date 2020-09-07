Загадкове фото с Богданом пояснив Саакашвілі

Саакашвілі, Богдан та Ясько. Фото: Андрей Богдан у Фейсбук

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Михайло Саакашвілі, голова виконавчого комітету Національної ради реформ, прокоментував фотографію з екс-главою Офісу президента Андрієм Богданом та народним депутатом від «Слуги народу» Єлизаветою Ясько.

Колишній очільник Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії запевнив, що не збирається найближчим часом створювати з Богданом «політичних проектів». Саакашвілі наголосив, що Богдан просто його друг. Про це 7 вересня він написав на власній сторінці у Facebook.

У мене з Андрієм дружні відносини, рівно так само, як і з багатьма іншими особами з різними політичними бекграундами. У себе вдома, за дружнім столом, я можу обговорювати будь-які теми з ким завгодно. Ніяких спільних політичних і партійних проектів я з Андрієм Богданом найближчим часом створювати не збираюся. Це не заважає нашому спілкуванню, — йдеться у повідомленні.

Водночас Саакашвілі зазначив, що підтримує діяльність президента України Володимира Зеленського. Також він висловився про підтримку молодих політиків не лише з команди президента, але й по всій Україні.

Вчора, 6 вересня, Михайло Саакашвілі, Андрій Богдан та Єлизавета Ясько опублікували на власних сторінках у Facebook світлину своєї зустрічі. Екс-глава Офісу президента підписав фотознімок: «Є цікавий розклад на київські вибори». А Саакашвілі написав: «У центрі в нас справжня киянка в п’ятому поколінн, і ми говоримо про київські вибори». Після цього у коментарях користувачі почали обговорювати можливу коаліцію між ними.

Нагадаємо, в уряді Грузії пригрозили Михайлу Саакашвілі тюремним строком. Міністр юстиції Грузії Теа Цулукіані заявила, що Саакашвілі відразу після повернення до Грузії буде затриманий і відправлений до в’язниці.