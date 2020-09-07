Саакашвили, Богдан и Ясько. Фото: Андрей Богдан в Фейсбук

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Ракурс

Михаил Саакашвили, председатель исполнительного комитета Национального совета реформ, прокомментировал фотографию с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и народным депутатом от «Слуги народа» Елизаветой Ясько.

Бывший глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии заверил, что не собирается в ближайшее время создавать с Богданом «политических проектов». Саакашвили подчеркнул, что Богдан просто его друг. Об этом 7 сентября он написал на собственной странице в Facebook.

У меня с Андреем дружеские отношения, ровно так же, как и со многими другими с разными политическими бэкграундами. У себя дома, за дружеским столом, я могу обсуждать любые темы с кем угодно. Никаких совместных политических и партийных проектов я с Андреем Богданом в ближайшее время создавать не собираюсь. Это не мешает нашему общению, — говорится в сообщении.

При этом Саакашвили отметил, что поддерживает деятельность президента Украины Владимира Зеленского. Также он высказался о поддержке молодых политиков не только из команды президента, но и по всей Украине.

Вчера, 6 сентября, Михаил Саакашвили, Андрей Богдан и Елизавета Ясько опубликовали на собственных страницах в Facebook фотографию своей встречи. Экс-глава Офиса президента подписал фотоснимок: «есть интересный расклад на киевские выборы». А Саакашвили написал: «"В центре у нас настоящая киевлянка в пятом поколении, и мы говорим о киевских выборах». После этого в комментариях пользователи начали обсуждать возможную коалицию между ними.

Напомним, в правительстве Грузии пригрозили Михаилу Саакашвили тюремным сроком. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что Саакашвили сразу по возвращении в Грузию будет задержан и отправлен в тюрьму.